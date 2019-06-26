2019-06-26T10:19:17+03:00
Общество

Кемерово может остаться без аквапарка

С инвестором проекта расторгнут договор аренды земли
Мария КОЛОСОВА
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Аквапарк планировалось построить недалеко от Красного озера.Аквапарк планировалось построить недалеко от Красного озера.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кемерове могут не построить аквапарк. С инвестором проекта расторгнут договор аренды земли.

Комитет по управлению государственным имуществом расторг с ООО «Кузбасский водный центр» договор аренды земельного участка площадью 20,1 тысячи квадратных метров, расположенного недалеко от Красного озера в спальном районе, - сообщает Коммерсант-Сибирь.

Причины расторжения договора власти не называют. Однако совладельцу КВЦ Евгению Гребенщикову такое решение администрация пояснила тем, что компания на участке «ничего не строит».

Вместе с тем в проект уже вложено более 100 миллионов рублей.

- Мы завели туда мегаватт электричества, канализацию, сделали внутриплощадочную сеть, отбили свайное поле, - говорит Евгений Гребенщиков. - Мне осталось построить только сам объект и провести газовые коммуникации.

Расторжение договора лишило компанию разрешения на строительство. Сейчас КВЦ повторно обратилось в комитет с просьбой предоставить участок в аренду на три года. Этого срока, по мнению представителей компании, должно хватить для завершения строительства - КВЦ рассчитывает возвести объект за 2,5 года.

Напомним, что проект строительства аквапарка компания подготовила в 2013 году. Его стоимость оценивалась в 750 миллионов рублей. В 2016 году проект обновили, убрав гостиницу. Сейчас строительство спортивно-оздоровительного комплекса оценивается в 1,05 миллиарда рублей. Чтобы его завершить, совладелец «Кузбасского водного центра» планирует взять кредит и привлечь средства инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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