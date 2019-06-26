2019-06-26T11:38:53+03:00
Происшествия

Подросток погиб из-за баловства на турнике в Кузбассе

Следствие проводит проверку
Мария КОЛОСОВА
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Трагедия произошла в Беловском районе. ФОТО: Асхат БАРДЫНОВТрагедия произошла в Беловском районе. ФОТО: Асхат БАРДЫНОВ
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Подросток погиб из-за баловства на турнике в Кузбассе. Сейчас следователи проводят проверку.

Трагедия произошла в Беловском районе 24 июня. Один из жителей обнаружил на соседнем участке 14-летнего подростка без признаков жизни. Мужчина вызвал скорую и до приезда врачей оказывал потерпевшему первую помощь. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть подростка.

- Предварительно установлено, что потерпевший с 11-летним братом играли на турнике, расположенном на приусадебном участке. К конструкции был привязан канат в виде петли, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Старший брат накинул петлю себе на шею и стал баловаться, а младший, испугавшись, убежал.

Под перекладиной турника подростка и заметил сосед. Сейчас следствием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшего. Отмечается, что ребенок воспитывался в неблагополучной семье, состоящей на учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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