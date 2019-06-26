2019-06-26T14:27:39+03:00
Общество

Кузбасским больницам дополнительно выделили 1,8 миллиарда рублей

Депутаты Облсовета приняли поправки в бюджет
Ирина АВТУШКО
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Первые 400 миллионов рублей кузбасские медучреждения получат уже в июне.Первые 400 миллионов рублей кузбасские медучреждения получат уже в июне.Фото: Алексей ФОКИН
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Кузбасские больницы дополнительно получат 1,8 миллиарда рублей. Соответствующее решение на очередной сессии приняли депутаты облсовета.

Решение о дополнительном финансировании ранее принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Сегодня, 26 июня, депутаты проголосовали за поправки в бюджет области и изменения в бюджет Территориального фонда ОМС на 2019 год.

- Эти поправки в бюджет очень важны и своевременны для наших медицинских организаций, работающих в сфере ОМС. Этот сектор здравоохранения испытывает определенные финансовые трудности, связанные в том числе с накопившейся кредиторской задолженностью, - отметила заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

Уже в июне произойдет самое большое вливание средств в здравоохранение - медорганизации получат 400 миллионов рублей, остальные средства будут пропорционально распределены до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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