2019-06-26T14:33:34+03:00
Общество

15 кузбассовцев будут служить в Президентском полку

Добрые слова напутствия им сказал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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15 кузбассовцев будут служить в Президентском полку. ФОТО: пресс-служба АКО.15 кузбассовцев будут служить в Президентском полку. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Сразу 15 кузбассовцев из разных городов региона будут проходить службу в Президентском полку. Добрые слова напутствия им сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Служить в рядах Президентского полка - большая честь для каждого призывника, ведь чтобы туда попасть, нужно пройти строгий отбор. В этом году сразу 15 кузбассовцев из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска, Топок, Тайги и Мариинска будут охранять важнейшие государственные объекты. К слову, в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля всегда отмечают достойную подготовку наших призывников.

15 кузбассовцев будут служить в Президентском полку. ФОТО: пресс-служба АКО.

15 кузбассовцев будут служить в Президентском полку. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Желаю ребятам успешного прохождения службы. Уверен, что они будут достойно представлять Кузбасс! - отметил глава региона Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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