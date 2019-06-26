2019-06-26T14:55:17+03:00
Общество

Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе - женщина

Больше всего случаев фиксируется летом
Екатерина БОРМОТОВА
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В этом году было задержано 412 женщин, управлявших транспортом в нетрезвом видеВ этом году было задержано 412 женщин, управлявших транспортом в нетрезвом видеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кузбасские специалисты подсчитали, что каждый десятый водитель, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения, - женщина. Причем больше всего случаев фиксируется во время пляжного сезона.

Кузбасская Госавтоинспекция отмечает, что все больше женщин-водителей стали садиться за руль в состоянии опьянения. Однако причину этого пока объяснить не могут.

- Мы считаем, что женщина более спокойно, более уверенно управляет, меньше нарушает правила дорожного движения, однако факты пьяного вождения среди женщин также фиксируются. Причем количество возрастает в период так называемого пляжного сезона. В этом году было задержано 412 женщин, управлявших транспортом в нетрезвом виде, это каждый десятый нарушитель из общего количества, - рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.

Спикер отметил, что в ПДД нет разграничения между женщинами и мужчинами, есть категория «водитель», и наказания для всех одинаковые - вне зависимости от пола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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