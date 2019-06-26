2019-06-26T14:58:05+03:00
Общество

Заместитель губернатора Кузбасса назвал сложной ситуацию на угольном рынке

Это мнение он высказал на своей странице в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
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Андрей Панов назвал сложной ситуацию на угольном рынке.Андрей Панов назвал сложной ситуацию на угольном рынке.Фото: Лариса МАРУЦАК
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Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов назвал сложной ситуацию на угольном рынке. Это мнение он высказал на свой странице в соцсетях.

Андрей Панов, который курирует в области блок промышленности, транспорта и экологии, разместил на своей странице в Facebook ссылку на статью, в которой представлен анализ рынка экспорта угля.

В материале говорится, что в Европе переход на сжиженный газ и политика сокращения вредных выбросов обрушили цены на уголь. Это не позволяет российским экспортерам продавать его с прибылью, отмечают аналитики.

Сейчас цены на уголь на европейских рынках опустились до 47 долларов за тонну. В это же время только средняя себестоимость угля с учетом доставки из Кузбасса составляет 50-55 долларов. При этом область обеспечивает 57 процентов всей российской угледобычи.

По мнению экспертов, рынок готовится повторить ситуацию 2016 года, когда из-за падения цен пострадали небольшие производители. Крупные же игроки рынка если и смогут избежать убытков, то будут вынуждены работать на грани рентабельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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