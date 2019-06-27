Налетчика с пистолетом разыскивают в Кузбассе
Молодой человек украл у пожилого жителя Ленинска-Кузнецкого более 148 тысяч рублей. Благодаря внимательности потерпевшего сотрудникам полиции удалось составить фоторобот налетчика.
60-летний мужчина обратился в полицию Ленинска-Кузнецкого со своей бедой: некоторое время назад к нему подошел незнакомец и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил сумку. В сумке находились деньги – порядка 148 тысяч рублей. Благодаря внимательности потерпевшего сотрудникам полиции удалось составить фоторобот налетчика.
Приметы злоумышленника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180-190 сантиметров, черные волосы.
Был одет: спортивная куртка «олимпийка» темного цвета, черные штаны, обувь со светлой подошвой, кепка «бейсболка» темного цвета.
При себе имел предположительно травматический пистолет «Оса» с четырьмя отверстиями.
Граждан, опознавших разыскиваемого либо владеющих информацией о месте его нахождения сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3845)-63-01-81, 8-951-590-7207, 8-952-520-7007 или «02» (с мобильного – «102»). Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются!
ИСТОЧНИК KP.RU