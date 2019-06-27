2019-06-27T04:28:06+03:00
Общество

Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи

Первые две пациентки уже готовятся к выписке
Екатерина РОМАНОВА
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Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи. ФОТО: пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи. ФОТО: пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
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Жительницы Кузбасса, которым из-за онкологического заболевания удалили молочные железы, теперь будут выписываться из больницы с «новой» грудью. Маммологи областного клинического онкологического диспансера уже проводят операции по реконструкции груди.

Вернуть грудь после удаления молочной железы – теперь это стало возможным для жительниц Кузбасса маммологи Областного клинического онкологического диспансера прошли курс повышения квалификации в Москве и теперь во время операции по удалению опухоли могут сразу восстанавливать утраченную грудь. Примечательно, что косметическая операция в частных клиниках стоит 300 тысяч рублей, а в онкодиспансере проводится за счет ОМС.

- Это очень важный психологический момент. Для женщины, особенно молодой, детородного возраста, это и социальная, и психологическая реабилитация.Теперь пациентка выписывается из стационара, имея собственную, полноценную груди, - отметила заведующая отделением областного онкологического диспансера врач онколог-маммолог Елена Брежнева.

Реконструкция молочной железы сделана уже двум пациенткам. Сейчас они готовятся к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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