Заросли конопли скосили в новокузнецком сквере

СЕГОДНЯ 04:48 2019-06-27T04:48:48+03:00

Совсем недавно в сквере на газонах росла конопля. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Новокузнечане могут спокойно гулять в новом сквере возле администрации Куйбышевского района. Выросшую здесь на клумбах коноплю благодаря сотрудникам полиции скосили, а потом уничтожили.

Совсем недавно новокузнечане обсуждали странный выбор растений для газона в новом сквере. Прямо возле здания администрации Куйбышевского района росла конопля. Сотрудники полиции организовали проверку и установили, что дикорастущие наркотикосодержащие растения занимают площадь около 60 квадратных метров.

- Сотрудники отдела уголовного розыска и подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку совместно с работниками местной управляющей компании выкосили данный очаг произрастания конопли. После этого растения были вывезены и уничтожены, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU