СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-27T06:04:21+03:00

Тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса вырастет на 83 копейки. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Уже с понедельника новокузнечане и другие жители юга Кузбасса будут больше платить за вывоз мусора. Тариф на услугу «Обращение с ТКО» увеличится на 83 копейки.

Уже с понедельника жители Кузбасса будут больше платить за вывоз мусора - об этом сообщает пресс-служба ООО «ЭкоТек». Несмотря на то, что правительство утвердило порог индексации тарифа в 2,4 процента, для кузбассовцев он поднимется чуть меньше, чем на 1 процент, на 83 копейки, и составит 86,11 рубля на одного проживающего в месяц. Напомним, сейчас новокузнечане и жители юга Кузбасса платят по 85,28 рубля ежемесячно.

В пресс-службе компании также рассказали, что именно входит в эту сумму:

- 64% - плата за то, чтобы перевозчик забрал отходы из контейнера и транспортировал их на полигон;

- 24% - обработка и захоронение отходов, работа полигона;

- 12% - непосредственно работа регоператора по обращению с ТКО: кол-центр, абонентские отделы по всему югу Кузбасса, услуги расчетно-кассовых центров и почты и прочее.

К слову, сейчас задолженность жителей юга Кузбасса за вывоз мусора превысила 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU