На оживленном перекрестке в Кемерове не работает светофор

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-27T08:18:28+03:00

Светофорный объект на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев отключат с 13.00 до 16.00 Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кемерове 27 июня отключат светофор на оживленном перекрестке. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.

Светофорный объект на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев отключат с 13.00 до 16.00. Это связано с проведением ремонтных работ и отключением электроэнергии.

- Светофорный объект работать не будет, поэтому водителей призывают действовать согласно Правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, - рассказали в городской мэрии.

В это же время не будет электричества около пересечения улицы Сибиряков-Гвардейцев и проспекта Кузнецкого. Однако здесь работа светофора продолжится в заданном режиме, поскольку он будет подключен к генератору.

ИСТОЧНИК KP.RU