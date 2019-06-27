На оживленном перекрестке в Кемерове не работает светофор
В Кемерове 27 июня отключат светофор на оживленном перекрестке. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.
Светофорный объект на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев отключат с 13.00 до 16.00. Это связано с проведением ремонтных работ и отключением электроэнергии.
- Светофорный объект работать не будет, поэтому водителей призывают действовать согласно Правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, - рассказали в городской мэрии.
В это же время не будет электричества около пересечения улицы Сибиряков-Гвардейцев и проспекта Кузнецкого. Однако здесь работа светофора продолжится в заданном режиме, поскольку он будет подключен к генератору.
ИСТОЧНИК KP.RU