Мощный взрыв прогремел вблизи двух крупных городов в Кузбассе
Он вызвал подземные толчки магнитудой 2,7
Взрыв вызвал землетрясение магнитудой 2,7Фото: REUTERS
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В Кузбассе вблизи двух крупных городов прогремел взрыв, который вызвал землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 2,7.
Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали сейсмическую активность вблизи двух кузбасских городов – Прокопьевска и Новокузнецка. В среду, 26 июня, в 9 утра здесь произошел карьерный взрыв, который вызвал подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 2,7.
Отметим, что совсем недавно карьерный взрыв вызвал еще более мощное землетрясение в районе города Междуреченска.
ИСТОЧНИК KP.RU