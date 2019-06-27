2019-06-27T09:54:51+03:00
Общество

Мощный взрыв прогремел вблизи двух крупных городов в Кузбассе

Он вызвал подземные толчки магнитудой 2,7
Екатерина БОРМОТОВА
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Взрыв вызвал землетрясение магнитудой 2,7Взрыв вызвал землетрясение магнитудой 2,7Фото: REUTERS
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В Кузбассе вблизи двух крупных городов прогремел взрыв, который вызвал землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 2,7.

Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали сейсмическую активность вблизи двух кузбасских городов – Прокопьевска и Новокузнецка. В среду, 26 июня, в 9 утра здесь произошел карьерный взрыв, который вызвал подземные толчки. Магнитуда землетрясения составила 2,7.

Отметим, что совсем недавно карьерный взрыв вызвал еще более мощное землетрясение в районе города Междуреченска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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