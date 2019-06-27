Экс-глава Березовского Дмитрий Титов признался в получении миллионной взятки

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-27T10:43:09+03:00

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Бывший глава Березовского Дмитрий Титов признался в получении взятки в размере 3 миллионов 640 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, скандал вокруг главы Березовского, которого уличили в получении взятки, разгорелся в январе этого года. Тогда в портфеле градоначальника полицейские обнаружили 280 тысяч рублей. В отношении Дмитрия Титова было возбуждено уголовное дело за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что в январе 2018 года глава Березовского городского округа предложил главному бухгалтеру коммерческой фирмы за покровительство в деятельности ее организации на территории Березовского ежемесячно передавать ему 280 тысяч рублей, женщина согласилась, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

За 13 месяцев градоначальник получил за покровительство 3 миллиона 640 тысяч рублей.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - добавили в ведомстве.

На имущество Дмитрия Титова был наложен арест на сумму порядка 2 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Экс-глава Березовского был задержан 15 января, в его портфеле были найдены 280 тысяч рублей и пистолет. Два месяца Титов провел под стражей, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: - В портфеле находятся денежные средства?

Титов: - Да.

Оперативник: - Готовы их добровольно выдать?

Титов: - Да, пожалуйста.

Оперативник: - Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: - 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)

В Березовском назначили нового исполняющего обязанности главы города вместо арестованного Титова

В пятницу, 25 января, на внеочередной 10-й сессии городского Совета народных депутатов было принято решение о назначении нового и.о. главы. Пост заняла Светлана Щегербаева, сообщили в администрации Березовского городского округа.

Светлана Щегербаева более 25 лет занимала руководящие должности. Долгое время она была главой Пенсионного фонда в Кемерове, а с 2015 года работала заместителем главы Кемерова и являлась начальником территориального управления жилых районов Кедровка и Промышленовский. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU