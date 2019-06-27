Кузбассовцам обещают жаркие, но дождливые выходные

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-27T12:10:52+03:00

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Первый месяц лета почти прошел, а в Кузбассе по-настоящему жаркими были только несколько последних дней. Синоптики обещают – жара сохранится и на выходных.

В пятницу, 28 июня, днем воздух прогреется до +28, +33 градусов. При этом местами пройдут небольшие дожди, а где-то прогремят грозы. Ветер может подняться до 14 метров в секунду – держите зонтики крепче!

Ночью будет комфортная температура, столбики термометров опустятся до +13, +18 градусов.

В субботу, 29 июня, погода будет такой же, как накануне. Единственное – местами может чуть усилиться ветер до 17 метров в секунду.

А вот в воскресенье, 30 июня, жара уже спадет. Днем воздух прогреется лишь до +22 градусов, местами – до +27. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западный: его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Также синоптики пообещали дожди на большинстве территорий Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU