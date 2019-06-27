РСХБ кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-27T12:20:26+03:00

Оформить кредит по ставке от 10,5 процента годовых могут граждане России в возрасте от 23 лет до 65 лет

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АО «Россельхозбанк» запускает потребительский кредит без обеспечения «Газомоторное топливо» на переоборудование автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на газобаллонное оборудование.

Оформить кредит по ставке от 10,5 процента годовых могут граждане России в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на момент наступления окончательного срока возврата кредита. Кредит предоставляется на срок от 6 до 36 месяцев (включительно). Максимальная сумма 300 тысяч рублей. Целевое использование кредитных средств подтверждается договором купли-продажи газобаллонного оборудования, заключенного между заемщиком и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В 2018 году РСХБ приступил к реализации мероприятий дорожной карты взаимодействия с Единым оператором по развитию рынка ГМТ – компанией «Газпром газомоторное топливо». По предложению банка Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. Банк предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU