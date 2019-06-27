Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-27T13:25:10+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие сельского хозяйства и укрепление экспортного потенциала регионального АПК.

На встрече обсуждались условия, необходимые для стратегического развития АПК Орловской области и возможности привлечения инвестиций в перспективные направления. Так, сегодня область выращивает более 3,2 млн тонн зерна в год, при этом треть от этого объема перерабатывается в соседних областях. РСХБ поддержит создание новых объектов по глубокой переработке зерна на территории Орловской области.

Также актуальным является вопрос производства молока для дозагрузки имеющихся перерабатывающих мощностей. Стороны рассмотрели возможности участия Орловской области в инвестиционных проектах в сфере молочного животноводства, реализуемых при поддержке АО «Россельхозбанк». Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Банка и региона в реализации мероприятий по стимулированию перехода населения и бизнеса на газомоторное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU