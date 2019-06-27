В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для ребенка
В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для больного ребенка. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения.
О произошедшем полицейским рассказала местная жительница. По ее словам, в одном из магазинов находился ящик для пожертвований ее восьмилетнему сыну, страдающему тяжелым заболеванием. В какой-то момент его похитил неизвестный.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что в торговый павильон зашел мужчина с подростком. Он сорвал ящик и передал своему спутнику, после чего оба скрылись. В коробе находилось около 2 тысяч рублей. Стражам порядка удалось оперативно задержать злоумышленника, им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.
- Мужчине было предъявлено обвинение в краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе следствия он вернул прокопчанке украденные деньги, которые она потратила на очередной курс реабилитации для своего ребенка.
Похитителю назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU