2019-06-27T14:15:01+03:00
Происшествия

В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для ребенка

Его нашли по камерам видеонаблюдения
Ирина АВТУШКО
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Злоумышленника нашли по записям с камер видеонаблюдения.Злоумышленника нашли по записям с камер видеонаблюдения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для больного ребенка. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения.

О произошедшем полицейским рассказала местная жительница. По ее словам, в одном из магазинов находился ящик для пожертвований ее восьмилетнему сыну, страдающему тяжелым заболеванием. В какой-то момент его похитил неизвестный.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что в торговый павильон зашел мужчина с подростком. Он сорвал ящик и передал своему спутнику, после чего оба скрылись. В коробе находилось около 2 тысяч рублей. Стражам порядка удалось оперативно задержать злоумышленника, им оказался 24-летний ранее судимый местный житель.

- Мужчине было предъявлено обвинение в краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе следствия он вернул прокопчанке украденные деньги, которые она потратила на очередной курс реабилитации для своего ребенка.

Похитителю назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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