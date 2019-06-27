«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на День молодежи

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-27T15:44:16+03:00

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Кемеровский «Парк Чудес» приглашает гостей на День молодежи. Праздничная программа начнется в 14.00 29 июня.

Центральный вход в парк «Арка»

14.00-14.45 - BMX show (велошоу)

Площадка у палатки «Теннис»

14.00-16.00 - открытый чемпионат по трикингу

«Зеленый театр»

с 14.00 - фестиваль боевых единоборств. Показательные выступления.

Центральная площадка «Круг»

14.00-16.00 - мастер-класс по росписи пряников

14.00-17.00 - конкурсно-развлекательная программа

14.00-17.00 - работают зоны мини-игр

14.00-17.00 - аквагрим

14.00-17.00 - фотокросс

17.00-17.30 - рейв-пати

17.30-18.00 - «Мини-диско» (детская дискотека)

18.00-19.00 - играет духовой оркестр «Ритмы юности» (рук. Н. Юшин), танцевальная ретропрограмма

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ИСТОЧНИК KP.RU