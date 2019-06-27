2019-06-27T15:44:16+03:00
Общество

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на День молодежи

Праздник пройдет 29 июня
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Праздничная программа начнется в 14.00 Фото: Евгения ЧУЙКОПраздничная программа начнется в 14.00 Фото: Евгения ЧУЙКО
Изменить размер текста:

Кемеровский «Парк Чудес» приглашает гостей на День молодежи. Праздничная программа начнется в 14.00 29 июня.

Центральный вход в парк «Арка»

14.00-14.45 - BMX show (велошоу)

Площадка у палатки «Теннис»

14.00-16.00 - открытый чемпионат по трикингу

«Зеленый театр»

с 14.00 - фестиваль боевых единоборств. Показательные выступления.

Центральная площадка «Круг»

14.00-16.00 - мастер-класс по росписи пряников

14.00-17.00 - конкурсно-развлекательная программа

14.00-17.00 - работают зоны мини-игр

14.00-17.00 - аквагрим

14.00-17.00 - фотокросс

17.00-17.30 - рейв-пати

17.30-18.00 - «Мини-диско» (детская дискотека)

18.00-19.00 - играет духовой оркестр «Ритмы юности» (рук. Н. Юшин), танцевальная ретропрограмма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День молодежи 2019 в Кемерове: куда сходить, что посмотреть

«Комсомолка» подобрала программу праздничных мероприятий на День молодежи-2019 в Кемерове, которые обязательно нужно посетить. Мероприятия будут проходить три дня - 28, 29 и 30 июня. (подробности)

День молодежи 2019 в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

В Новокузнецке День молодежи-2019 празднуют с размахом: различные мероприятия проходят в течение недели на разных площадках города в рамках фестиваля «Синергия». Но основные назначены на субботу, 29 июня. А чтобы вам было проще сориентироваться и выбрать развлечение по душе, предлагаем программу мероприятий на День молодежи-2019. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни»
В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для ребенка
Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК
В кемеровском торговом центре нашли подозрительный предмет
РСХБ кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Кузбассовцам обещают жаркие, но дождливые выходные
Экс-глава Березовского Дмитрий Титов признался в получении миллионной взятки
Мощный взрыв прогремел вблизи двух крупных городов в Кузбассе
В Кузбассе нефть вылилась на железную дорогу
На оживленном перекрестке в Кемерове не работает светофор
У кемеровского мэра появился новый заместитель
Тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса вырастет на 83 копейки
Заросли конопли скосили в новокузнецком сквере
Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи
Налетчика с пистолетом разыскивают в Кузбассе
МЧС предупреждает кузбассовцев о сильной жаре
Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке
Заместитель губернатора Кузбасса назвал сложной ситуацию на угольном рынке