«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на День молодежи
Кемеровский «Парк Чудес» приглашает гостей на День молодежи. Праздничная программа начнется в 14.00 29 июня.
Центральный вход в парк «Арка»
14.00-14.45 - BMX show (велошоу)
Площадка у палатки «Теннис»
14.00-16.00 - открытый чемпионат по трикингу
«Зеленый театр»
с 14.00 - фестиваль боевых единоборств. Показательные выступления.
Центральная площадка «Круг»
14.00-16.00 - мастер-класс по росписи пряников
14.00-17.00 - конкурсно-развлекательная программа
14.00-17.00 - работают зоны мини-игр
14.00-17.00 - аквагрим
14.00-17.00 - фотокросс
17.00-17.30 - рейв-пати
17.30-18.00 - «Мини-диско» (детская дискотека)
18.00-19.00 - играет духовой оркестр «Ритмы юности» (рук. Н. Юшин), танцевальная ретропрограмма
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