Поезд сбил 40-летнюю женщину в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:24 2019-06-28T03:24:02+03:00

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В Кузбассе поезд сбил 40-летнюю жительницу поселка Яшкино. Пьяная женщина переходила пути в неположенном месте.

Как сообщили в ЛУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел недалеко от вокзала на станции Яшкино. Женщина переходила пути в неположенном месте. Заметив пешехода, машинист подал звуковой сигнал, однако женщина не отреагировала. Тогда он применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшую доставили в реанимацию районной больницы – у нее диагностировали черепно-мозговую травму и переломы. Позже жительницу Яшкино направили на лечение в областной центр.

По данным полиции, с начала года в зоне оперативного обслуживания ЛУ МВД Кузбасса под поезд попали пять человек – четверо погибли. Все они находились на железнодорожных путях в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU