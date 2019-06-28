2019-06-28T04:19:01+03:00
Происшествия

Гордый новокузнечанин поплатился жизнью за отказ встать на колени

Его застрелил знакомый
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина проведет 12 лет в колонии строго режимаМужчина проведет 12 лет в колонии строго режимаФото: Оксана БРОВАЧ
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В Новокузнецке осудили местного жителя, который застрелил знакомого за отказ встать на колени. Мужчина проведет в колонии 12 лет.

Инцидент произошел летом прошлого года. Новокузнечанин прогуливался по городу в компании своей подруги. На одной из улиц пьяная пара встретила двух знакомых мужчин, которые также были в состоянии опьянения. Между встретившимися возник конфликт, в ходе которого новокузнечанин, гуляющий с дамой, сбегал домой и принес охотничье ружье.

Угрожая ружьем, мужчина потребовал от одного из своих оппонентов, чтобы тот встал на колени. Получив отказ, вооруженный новокузнечанин выстрелил в воздух и повторил приказ, однако ему вновь не подчинились.

Второй выстрел мужчина произвел в грудь оппонента. От полученной раны мужчина скончался, а стрелявший сбежал с места преступления. Однако на свободе он провел недолго – его поймали в течение суток.

- В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - цитирует заместителя руководителя СО по Новокузнецку Григория Шамрая Сити-н.

Суд признал новокузнечанина в умышленном убийстве и приговорил к 12 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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