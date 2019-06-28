2019-06-28T05:57:23+03:00
Происшествия

Бывший заключенный напал на новокузнечанку возле детского сада

Мужчина разбил о ее голову бутылку
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Мужчина поругался с прохожей, а потом разбил об ее голову бутылкуМужчина поругался с прохожей, а потом разбил об ее голову бутылкуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецке бывший заключенный напал на женщину, разбив об ее голову бутылку. Налетчика обезвредили бойцы Росгвардии.

Инцидент произошел в вечернее время. Бойцы Росгвардии получили сигнал тревоги из городского детского сада. Прибывшую группу встретила охранник дошкольного учреждения. Женщина рассказала, что неподалеку от сада неизвестный напал на прохожую.

Вскоре возле подъезда одного из ближайших домов росгвардейцы обнаружили женщину с травмой головы. В нескольких метрах от нее находился мужчина с осколками от стеклянной бутылки в руке. Бойцы обезвредили и задержали мужчину: им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

- Предварительно установлено, что между ним и пострадавшей произошел конфликт. После словесной перепалки новокузнечанин подобрал с земли пустую стеклянную бутылку и разбил ее о голову женщины, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Пострадавшую 39-летнюю женщину доставили в больницу, а налетчика - в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители кузбасского поселка вынуждены ходить по проезжей части
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Из-за разбитой бутылки кузбассовец разгромил магазин
Гордый новокузнечанин поплатился жизнью за отказ встать на колени
Поезд сбил 40-летнюю женщину в Кузбассе
«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на День молодежи
Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни»
В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для ребенка
Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК
В кемеровском торговом центре нашли подозрительный предмет
РСХБ кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Кузбассовцам обещают жаркие, но дождливые выходные
Экс-глава Березовского Дмитрий Титов признался в получении миллионной взятки
Мощный взрыв прогремел вблизи двух крупных городов в Кузбассе
В Кузбассе нефть вылилась на железную дорогу
На оживленном перекрестке в Кемерове не работает светофор
У кемеровского мэра появился новый заместитель
Тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса вырастет на 83 копейки
Заросли конопли скосили в новокузнецком сквере
Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи
Налетчика с пистолетом разыскивают в Кузбассе
МЧС предупреждает кузбассовцев о сильной жаре
Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке
Заместитель губернатора Кузбасса назвал сложной ситуацию на угольном рынке