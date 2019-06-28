Бывший заключенный напал на новокузнечанку возле детского сада

СЕГОДНЯ 05:15 2019-06-28T05:57:23+03:00

Мужчина поругался с прохожей, а потом разбил об ее голову бутылку Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Новокузнецке бывший заключенный напал на женщину, разбив об ее голову бутылку. Налетчика обезвредили бойцы Росгвардии.

Инцидент произошел в вечернее время. Бойцы Росгвардии получили сигнал тревоги из городского детского сада. Прибывшую группу встретила охранник дошкольного учреждения. Женщина рассказала, что неподалеку от сада неизвестный напал на прохожую.

Вскоре возле подъезда одного из ближайших домов росгвардейцы обнаружили женщину с травмой головы. В нескольких метрах от нее находился мужчина с осколками от стеклянной бутылки в руке. Бойцы обезвредили и задержали мужчину: им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

- Предварительно установлено, что между ним и пострадавшей произошел конфликт. После словесной перепалки новокузнечанин подобрал с земли пустую стеклянную бутылку и разбил ее о голову женщины, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Пострадавшую 39-летнюю женщину доставили в больницу, а налетчика - в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU