Из-за разбитой бутылки кузбассовец разгромил магазин

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-28T06:56:38+03:00

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Житель Прокопьевска не смог сдержать досады оттого, что разбил две бутылки с алкоголем при выходе из магазина. Его несдержанность стоила серьезной травмы и разбирательств в полиции.

31-летний нетрезвый прокопчанин пришел в один из магазинов на улице Шахтеров. Он купил две бутылки с алкоголем, но на выходе из магазина выронил их. Бутылки разбились, и это сильно разозлило мужчину. Он тут же принялся крушить все вокруг: сбросил с полок товар, разбил кулаком витрину магазина. Выплеснув досаду, мужчина поспешил скрыться, но не смог сделать этого. Он поскользнулся и упал на осколки разбитых им же бутылок. При этом острое стекло поранило ногу.

По сигналу о ЧП в магазин прибыли бойцы Росгвардии. Они вызвали бригаду скорой и до приезда врачей оказали пострадавшему первую помощь. Позже оказалось, что у 31-летнего горожанина уже имеется судимость за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества. Чем грозит его несдержанность в этот раз, разбираются стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU