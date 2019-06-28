Жители кузбасского поселка вынуждены ходить по проезжей части

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-28T07:43:57+03:00

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Жители одного из кузбасских поселков вынуждены ходить по проезжей части. Причиной этому стало отсутствие тротуара.

В поселке Итатский Тяжинского района жители вынуждены были написать коллективное обращение в прокуратуру из-за отсутствия тротуара по улице Советской. Ведомство провело проверку и признало жалобу обоснованной.

-Люди вынуждены перемещаться по дорожному полотну, что затрудняет движение транспорта и ставит под угрозу жизнь и здоровье пешеходов, - сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры. - При этом на улице располагаются здания администрации поселения, школы и торговые объекты.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать власти Итатского сельского поселения привести дорогу в соответствие с требованиями закона и обустроить тротуар. Тяжинский районный суд требование удовлетворил, но пока решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU