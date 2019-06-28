2019-06-28T10:35:50+03:00
Общество

Кузбасскому мосту в Кемерове снова требуется ремонт

Стоимость работ администрация оценивает в 2,1 миллиона рублей
Мария КОЛОСОВА
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На Кузбасском мосту снова требуется отремонтировать деформационный шов.На Кузбасском мосту снова требуется отремонтировать деформационный шов.
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Кузбасскому мосту в Кемерове снова требуется ремонт. Стоимость работ городская администрация оценивает в 2,1 миллиона рублей.

Администрация города Кемерово разместила на портале госзакупок тендер на проведение строительных работ на Кузбасском мосту. Согласно проекту, в 45-дневный срок подрядчик должен отремонтировать деформационный шов. Разрешение на работы компания, выигравшая тендер, получит в течение двух месяцев после согласования с мэрией необходимых документов.

-Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства сроком 3 года, с даты подписания сторонами документов о приемке работ и гарантийного паспорта, который выдается Подрядчиком одновременно с исполнительной документацией, - говорится в документе.

При обнаружении дефектов при ремонте или последующем гарантийном сроке компания будет устранять их за свой счет. При этом подрядчик должен уложиться в 30-дневный срок, который может быть скорректирован из-за погодных условий. Аукцион в электронной форме должен состояться 12 июля.

Напомним, что последний раз ремонт деформационного шва на Кузбасском мосту проводился в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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