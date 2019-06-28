СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-28T11:19:12+03:00

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Благодаря воспитанникам новокузнецкой школы хоккей главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина - дважды побывает в Кузбассе. Его привезут в Новокузнецк и Междуреченск.

Кубок Гагарина по сложившейся традиции каждый из игроков команды-победительницы может привезти в свой родной город. Благодаря этому кузбассовцы дважды в течение лета смогут лично увидеть Кубок, сфотографироваться с ним и получить автограф от одного из хоккеистов-земляков. Трое воспитанников новокузнецкой школы хоккея - Иван Телегин, Кирилл Капризов и Илья Сорокин - одержали победу в турнире в апреле 2019 года в составе ЦСКА.

30 июня главный трофей привезут в родной город Кирилл Капризов и Иван Телегин. Увидеть его можно будет с 13.00 до 15.00 в Новокузнецком драматическом театре.

«Знаменитые спортсмены также подарят комплекты формы юным новокузнецким хоккеистам, которые занимаются на Малой ледовой арене Новоильинского района», - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Во второй раз Кубок побывает в Кузбассе 16 июля. В этот раз он прибудет в Кемеровскую область вместе с Ильей Сорокиным.

К слову, высокие хоккейные награды не в первый раз приезжают в Новокузнецк. Так, в 2014 году Кубок чемпионов мира в Новокузнецк привез Сергей Бобровский. А в 2018 году благодаря Дмитрию Орлову новокузнечане увидели Кубок Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU