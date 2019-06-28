В Кузбассе пропала 13-летняя кареглазая девушка

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-28T11:36:02+03:00

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В Кузбассе разыскивают 13-летнюю жительницу города Прокопьевск Екатерину Ерину. Девушка пропала 27 июня.

13-летнюю Екатерину Ерину (в августе девушке исполнится 14 лет) в последний раз видели 27 июня около 18:00. Именно тогда она ушла из дома, а после перестала выходить на связь. До настоящего времени местонахождение девушки не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 13-15 лет, рост 155 см, волос темно-русый до плеч, глаза карие.

В день исчезновения была одета в ветровку черного цвета, джинсы черные.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-61-50-40 либо «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU