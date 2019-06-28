Передумали: плату за коммуналку в Новокузнецке повысят, но не сильно
Повышение платы граждан за коммунальные услуги в Новокузнецке будет, но не таким сильным, как ожидалось. Оно произойдет всего на три процента, а не на 53, как это об этом сообщалось ранее.
28 июня в Новокузнецке прошло заседание городского Совета народных депутатов. Главный вопрос, который рассматривали депутаты – повышение платы граждан за коммунальные услуги. около двух недель назад народные избранники предлагали повысить плату на 53 процента. Предполагалось при этом, что все льготные категории по-прежнему смогут получать компенсацию. На прошедшем в пятницу заседании было утверждено гораздо меньшее повышение платы – всего на три процента. Таким образом, новокузнечане все-таки будут платить за коммунальные услуги больше, чем до 1 июля. Но не на 53 процент, как предполагалось ранее, а всего на три процента.
ИСТОЧНИК KP.RU