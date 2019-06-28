2019-06-28T12:51:09+03:00
Общество

Передумали: плату за коммуналку в Новокузнецке повысят, но не сильно

Решение о повышении платы приняли депутата Совета народных депутатов
Екатерина РОМАНОВА
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Передумали: плату за коммуналку в Новокузнецке повысят, но не сильно.Передумали: плату за коммуналку в Новокузнецке повысят, но не сильно.Фото: Алексей ФОКИН
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Повышение платы граждан за коммунальные услуги в Новокузнецке будет, но не таким сильным, как ожидалось. Оно произойдет всего на три процента, а не на 53, как это об этом сообщалось ранее.

28 июня в Новокузнецке прошло заседание городского Совета народных депутатов. Главный вопрос, который рассматривали депутаты – повышение платы граждан за коммунальные услуги. около двух недель назад народные избранники предлагали повысить плату на 53 процента. Предполагалось при этом, что все льготные категории по-прежнему смогут получать компенсацию. На прошедшем в пятницу заседании было утверждено гораздо меньшее повышение платы – всего на три процента. Таким образом, новокузнечане все-таки будут платить за коммунальные услуги больше, чем до 1 июля. Но не на 53 процент, как предполагалось ранее, а всего на три процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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