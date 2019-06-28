СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-28T15:33:07+03:00

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Неопознанный летающий объект в небе над Новокузнецком заметила одна из жительниц города. Она отметила, что объект в течение долгого времени оставался в небе, немного меняя форму.

В небе над Новокузнецком заметили НЛО. ФОТО: Instagram, lana_samui

Женщина сфотографировала объект и посетовала на то, что камера в телефоне недостаточно сильная, чтобы запечатлеть НЛО более четко. По словам женщины, объект медленно летал в небе в течение примерно трех часов. Из-за того, что он практически не менял своего местонахождения, был довольно большим и ярким, женщина предположила, что это не может быть ни китайский небесный фонарик, ни квадрокоптер.

«Он завис примерно над рекой Томь, где Центральный район. Я фотаю с Заводского района», - прокомментировала новокузнечанка фотографии на своей страничке в Instagram.

Очевидцам удалось сфотографировать неопознанный объект. ФОТО: Instagram, lana_samui

Спустя некоторое время НЛО исчез с небосвода.

ИСТОЧНИК KP.RU