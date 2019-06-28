2019-06-28T15:35:40+03:00
Происшествия

Видео: над новокузнецким мостом пролетел автомобиль

Водитель иномарки пострадал при ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Над новокузнецким мостом пролетел автомобиль. ФОТО: кадр видео city-nНад новокузнецким мостом пролетел автомобиль. ФОТО: кадр видео city-n
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В Новокузнецке в пятницу случилось серьезное ДТП. На мосту, который расположен неподалеку от ТРЦ «Планета», столкнулись два автомобиля. Один из них буквально взлетел над дорогой и перевернулся.

ДТП произошло в 11.10 на мосту неподалеку от ТРЦ «Планета». Здесь столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo.

Над новокузнецким мостом пролетел автомобиль.Видео: city-n

- По предварительным данным, водитель Lada Priora нарушил правила маневрирования при перестроении, - сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Его автомобиль закрутило, после этого в него врезался ехавший в попутном направлении автомобиль Volkswagen Polo и перевернулся.

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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