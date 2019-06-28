Видео: над новокузнецким мостом пролетел автомобиль

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-28T15:35:40+03:00

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В Новокузнецке в пятницу случилось серьезное ДТП. На мосту, который расположен неподалеку от ТРЦ «Планета», столкнулись два автомобиля. Один из них буквально взлетел над дорогой и перевернулся.

ДТП произошло в 11.10 на мосту неподалеку от ТРЦ «Планета». Здесь столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717276" frameborder="0"></iframe> Над новокузнецким мостом пролетел автомобиль.Видео: city-n

- По предварительным данным, водитель Lada Priora нарушил правила маневрирования при перестроении, - сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Его автомобиль закрутило, после этого в него врезался ехавший в попутном направлении автомобиль Volkswagen Polo и перевернулся.

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU