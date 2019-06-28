Видео: над новокузнецким мостом пролетел автомобиль
В Новокузнецке в пятницу случилось серьезное ДТП. На мосту, который расположен неподалеку от ТРЦ «Планета», столкнулись два автомобиля. Один из них буквально взлетел над дорогой и перевернулся.
ДТП произошло в 11.10 на мосту неподалеку от ТРЦ «Планета». Здесь столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo.
Над новокузнецким мостом пролетел автомобиль.Видео: city-n
- По предварительным данным, водитель Lada Priora нарушил правила маневрирования при перестроении, - сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.
Его автомобиль закрутило, после этого в него врезался ехавший в попутном направлении автомобиль Volkswagen Polo и перевернулся.
Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU