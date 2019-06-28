За гибель человека кузбассовец может отделаться штрафом

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-28T17:41:50+03:00

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Горный мастер из Киселевска предстанет перед судом за нарушение правил безопасности при ведении горных работ. Эти нарушения привели к гибели человека.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области направлено в суд ходатайство о назначении 31-летнему горному мастеру меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По версии следствия, горный мастер видел, что во время работ комбайна мужчина, управлявший им, находился в непосредственной близости от комбайна, а не около пульта управления или за комбайном. Мастер должен был остановить работы и устранить нарушение, но не сделал это. Кроме того, он проигнорировал и то, что не были установлены временные крепи. 12 марта около 21:00 на шахте «Карагайлинская» произошло обрушение породы. Один из трех человек, находившихся на участке, оказался под завалом.

- Следствие ходатайствовало перед судом о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU