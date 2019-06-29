Жительница Кузбасса заболталась и не заметила исчезновения ребенка

СЕГОДНЯ 03:31 2019-06-29T03:31:52+03:00

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Новокузнечанка забрала своего 4-летнего сына из детсада, но до дома не довела. Пока мать болтала на улице со знакомой, ее сын ушел гулять один.

Случайные прохожие заметили на улице Новобайдаевки гуляющего ребенка. Совсем маленький мальчик был один, а попытка взрослых узнать его имя закончились неудачей: ребенок его не знал. Тогда малыша отвели в отделение полиции. Стражи порядка также не смогли выяснить имени ребенка или его адреса, поэтому принялись обзванивать близлежащие детсады. А вскоре на пороге отдела полиции появилась перепуганная женщина, мама потерявшегося ребенка.

Стражи порядка выяснили, что после детского сада мама с сыном пошли домой. По дороге они встретили мамину знакомую. И пока женщины делились последними новостями, мальчик, незаметно для мамы, ушел. Женщина в течение часа пыталась найти его самостоятельно, а потом обратилась в полицию. К слову, ей грозит штраф в размере до 500 рублей.

- Полиция Кузбасса призывает жителей региона проявлять особое внимание к детям, находящимся на улице в вечернее время без сопровождения взрослых. Помните, что ребенок может потеряться, попасть в беду и постесняться обратиться за помощью к взрослым, напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU