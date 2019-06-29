СЕГОДНЯ 04:59 2019-06-29T04:59:13+03:00

30 тысяч за репост: инвалида из Кузбасса оштрафовали за сообщение в соцсети. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Житель города Осинники посчитал, что на своей странице в соцсетях может выкладывать любые сообщения, в том числе и оскорбительные. Теперь ему предстоит заплатить 30 тысяч рублей за демонстрацию неуважения к обществу и президенту страны.

Молодой человек, к слову, имеющий третью группу инвалидности, выложил на своей странице в соцсети сообщение в неприличной форме. Там содержалась не только нецензурная лексика, но и демонстрировалось явное неуважение к обществу и Президенту России. Такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство, тем не менее, мужчина стал фигурантом административного дела и предстал перед судом.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что данное видео с надписью было опубликовано в сети интернет не им, он лишь «зарепостил» его и оно появилось на его странице в сети интернет, - сообщается в материалах дела.

Суд учел, что молодой человек ранее не привлекался к административной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU