Бывший зек устроил дебош в кузбасском военкомате

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-29T07:26:22+03:00

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30-летний житель города Белово пришел в военный комиссариат, чтобы получить военный билет. Но вместо того, чтобы отправиться оттуда домой с военным билетом, мужчина отправился в отделение полиции - за дебош.

Житель города Белово когда-то имел проблемы с законом и даже успел отбыть наказание за тяжкое преступление на территории Хабаровска. Мужчина отбывал наказание в Кемеровской области, а потом поселился в деревне Беловского района. В один из дней он отправился в военкомат, чтобы получить военный билет. А перед тем, как туда идти, выпил алкоголя.

Мужчина зашел в военный комиссариат и столкнулся с тем, что сотрудники организации отказались принимать его. Более того, они попросили нетрезвого мужчину покинуть помещение. Это обидело гражданина, и он сначала принялся нецензурно выражаться, а потом и вовсе провоцировать драку с другими посетителями.

- Для усмирения дебошира сотрудники военкомата вызвали группу задержания, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU