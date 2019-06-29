2019-06-29T08:12:18+03:00
Общество

В Кемерове празднуют День молодежи

Праздничные мероприятия проходят в линейном парке на бульваре Строителей [трансляция]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове празднуют День молодежи. ФОТО: Ольга Фролова.В Кемерове празднуют День молодежи. ФОТО: Ольга Фролова.
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Кузбасская молодежная неделя подходит к финалу. Одной из самых ярких ее точек в субботу, 29 июня, станет праздник на бульваре Строителей.

В течение целой недели молодежь Кузбасса участвовала в различных мероприятиях, посвященных Дню молодежи. И каждый, кото бывал на этих мероприятиях, может с уверенностью сказать: молодежь в Кузбассе творческая, активная, ищущая, креативная и открытая всему новому. Во всех городах Кузбасса 29 июня проходят мероприятия, посвященные празднику. Но самые главные, по традиции состоятся в Кемерове. Здесь, на бульваре Строителей, работают интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы, фестиваль красок, чемпионат танцевальных направлений и многое другое.

А на сцене линейного парка бульвара Строителей награждают лучших представителей молодежи Кузбасса: волонтеров цифровизации, победителей всероссийских и региональных конкурсов, активистов молодежной сферы.

Как празднуют День молодежи в Кемерове, можно увидеть в трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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