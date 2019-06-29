Кошка разродилась в детской коляске в кемеровской многоэтажке

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-29T09:34:11+03:00

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Сразу четыре котенка появились на свет в кемеровской многоэтажке. Примечательно, что мама-кошка перед тем, как окотиться, забралась в детскую коляску, оставленную жильцами в подъезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717391" frameborder="0"></iframe> Кошка родила котят в детской коляске в кемеровской многоэтажке.Видео: Эльвира Ильичева

Вечером 26 июня жильцы одного из домов на улице Рекордной обратили внимание на кошку, забежавшую в подъезд. Серая красотка в белых «тапочках» чинно умывалась, сидя возле лестницы. А утром оказалось, что кошка забежала в подъезд не просто так: ночью она окотилась. А для того, чтобы обеспечить четверым малышкам уют и защиту, как истинная мать забралась в детскую коляску.

Из четверых малышей сейчас осталось только трое. ФОТО: Эльвира Ильичева.

Жильцы дома по разным причинам не могут приютить кошку с котятами: у одних уже есть свои веселые хвостики и мягкие лапки, у других – свои малыши на руках, третьи просто не любят кошек.

- Коляску, в которой кошка окотилась, хозяева унесли домой. Сейчас кошка с малышами живет в коробке. Конечно, ее подкармливают, но долго вряд ли кто-то будет терпеть кошачье семейство, - рассказала Эльвира Ильичева, жительница того самого дома. – Возможно, кто-то сможет приютить кошачье семейство – хотя бы на время…

Связаться с Эльвирой, которая временно взяла на себя заботу о кошке, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU