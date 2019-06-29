2019-06-29T10:30:48+03:00
Общество

Жители Кемерова поменяли мнение о названии сквера на месте «Зимней вишни»

Голосование еще продолжается
Ирина АВТУШКО
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Голосование за название сквера продолжается.Голосование за название сквера продолжается.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Жители Кемерова поменяли свое мнение о названии сквера на месте ТЦ «Зимняя вишня». Голосование все еще продолжается.

Напомним, что кемеровские власти предложили жителям проголосовать за название сквера, который будет размещаться на территории по проспекту Ленина 37а. Там стоял торговый центр, в котором 25 марта 2018 года произошел страшный пожар. Он унес жизни 60 человек, из которых 37 – дети.

До выходных кемеровчане почти единодушно склонялись к тому, что парковой территории надо присвоить название «Сквер Ангелов». Однако сейчас большинство считает, что новую зону отдыха стоит назвать «Тихий сквер» - это 62,59% проголосовавших. На втором месте название «Сквер Ангелов», на третьем – «Сквер памяти». На данный момент проголосовало более 6,8 тысяч человек.

Перечень возможных названий сквера включает следующие варианты: «Белые лебеди», «Ивушка», «Любовь», «Парк поющей воды», «Почемучка», «Сквер ангелов», «Сквер памяти», «Семейный сквер», «Тихий сквер».

Оставить свой голос можно на сайте администрации Кемерова www.kemerovo.ru в разделе «Онлайн-голосование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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