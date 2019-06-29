В центре Белова борются с коноплей
В центре Белова полицейским пришлось бороться с коноплей. Запрещенная трава проросла прямо в центральном городском парке.
О том, что в городе произрастет наркотикосодержащее растение, полицейским стало известно в ходе мониторинга. Информация была проверена и подтвердилась – в городском парке действительно росла конопля.
Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с обслуживающей организацией уничтожили очаг произрастания запрещенного растения.
Кстати, недавно очаг произрастания конопли был обнаружен неравнодушными жителями в Новокузнецке в новом сквере возле администрации Куйбышевского района на площади около 60 квадратных метров. Растения были скошены, вывезены и уничтожены.
Полицейские напоминают, что о гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, а также об очагах произрастания конопли и других наркотикосодержащих растений кузбассовцы могут сообщить в дежурную часть полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU