2019-06-29T11:14:25+03:00
Общество

В центре Белова борются с коноплей

Запрещенная трава растет в центральном городском парке
Ирина АВТУШКО
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Запрещенная трава растет в городском парке.Запрещенная трава растет в городском парке.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В центре Белова полицейским пришлось бороться с коноплей. Запрещенная трава проросла прямо в центральном городском парке.

О том, что в городе произрастет наркотикосодержащее растение, полицейским стало известно в ходе мониторинга. Информация была проверена и подтвердилась – в городском парке действительно росла конопля.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с обслуживающей организацией уничтожили очаг произрастания запрещенного растения.

Кстати, недавно очаг произрастания конопли был обнаружен неравнодушными жителями в Новокузнецке в новом сквере возле администрации Куйбышевского района на площади около 60 квадратных метров. Растения были скошены, вывезены и уничтожены.

Полицейские напоминают, что о гражданах, занимающихся хранением и распространением наркотиков, а также об очагах произрастания конопли и других наркотикосодержащих растений кузбассовцы могут сообщить в дежурную часть полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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