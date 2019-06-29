ГИБДД Кузбасса не рекомендует кузбассовцам ездить по трассе «Сибирь»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-29T13:14:52+03:00

Движение всех видов транспорта по трассе Р-255 временно ограничено

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Из-за паводка в Иркутской области движение автотранспорта по трассе Р-255 «Сибирь» временно ограничено. Кузбасских водителей просят выбирать альтернативные варианты при передвижении в сторону Иркутска.

Госавтоинспекция Кемеровской области предупреждает водителей о том, что движение на некоторых участках трассы Р-255 «Сибирь» временно ограничено из-за паводка, подтопившего четыре территории Иркутской области.

- В связи с введенным на территории Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением территорий, в том числе участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, движение всех видов транспорта по трассе Р-255 «Сибирь» Новосибирск –Кемерово - Красноярск –Иркутск по территории некоторых районов региона временно ограничено, - отметили в отделе пропаганду ведомства.

Ограничение движения будет действовать до полного разрешения чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU