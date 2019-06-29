Для альпинистов в городе установят уличный скалодром

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-29T13:52:33+03:00

Спортивное сооружение появится в ближайшее время, но пока не известно, где именно

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Кемеровские альпинисты обратились к главе города Илье Середюку с просьбой установить уличный скалодром. Новое спортивно сооружение, востребованное поклонниками здорового образа жизни, появится в городе уже в ближайшее время.

Уличный скалодром в скором времени будет установлен на одной из площадок города Кемерово. Об этом сообщил Илья Середюк, подводя итоги прошедшей недели. С просьбой организовать уличную площадку для тренировок к мэру обратились альпинисты.

- Альпинисты обратились с просьбой, чтобы в городе была установлена на открытом воздухе специальная установка с уклонами, может быть, с контруклонами, для тренировок на открытом воздухе, - рассказал Илья Середюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Такое есть в других городах, а в Кемерове до сих пор такая идея не реализована.

Где именно будет установлен скалодром, глава города не сообщил, однако отметил, что новое спортивное сооружение появится уже в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU