Для альпинистов в городе установят уличный скалодром
Кемеровские альпинисты обратились к главе города Илье Середюку с просьбой установить уличный скалодром. Новое спортивно сооружение, востребованное поклонниками здорового образа жизни, появится в городе уже в ближайшее время.
Уличный скалодром в скором времени будет установлен на одной из площадок города Кемерово. Об этом сообщил Илья Середюк, подводя итоги прошедшей недели. С просьбой организовать уличную площадку для тренировок к мэру обратились альпинисты.
- Альпинисты обратились с просьбой, чтобы в городе была установлена на открытом воздухе специальная установка с уклонами, может быть, с контруклонами, для тренировок на открытом воздухе, - рассказал Илья Середюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Такое есть в других городах, а в Кемерове до сих пор такая идея не реализована.
Где именно будет установлен скалодром, глава города не сообщил, однако отметил, что новое спортивное сооружение появится уже в самое ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU