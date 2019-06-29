Шквалистый ветер, грозы и град: в воскресенье кузбассовцев ждет непогода

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-29T16:20:56+03:00

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Вот и закончился первый летний месяц. Последний день июня, впрочем, так же, как и первый, будет теплым, но дождливым. Более того, ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Ночью, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 градусов, при этом на севере региона столбики термометров достигнут более низких отметок – в пять градусов тепла. В Кемерове ожидается +8…+10 градусов. Пройдут дожди и грозы.

Днем в воскресенье местами воздух прогреется до +25 градусов, но в большинстве районов температура останется в пределах +15…+20 градусов, дожди, грозы, ливневые дожди и даже град – все это может подпортить воскресный отдых. Впрочем, жителям областного центра повезет чуть больше: уличные термометры будут показывать от 18 до 20 градусов тепла, при этом гроза и град возможны лишь ночью, а днем обещают только небольшой дождь и переменную облачность.

К слову, порывы северо-западного ветра могут достигать 16 метров в секунду – будьте готовы к этому!

ИСТОЧНИК KP.RU