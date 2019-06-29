Юная прокопчанка сбежала из дома ради шопинга

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-29T19:25:05+03:00

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Поиски 13-летней школьницы, пропавшей 27 июня, завершены. Девочку нашли живой и здоровой, а причиной ее ухода из дома стал шопинг.

13-летняя прокопчанка пропала 17 июня 2019 года. Около шести часов вечера он ушла из дома и обратно не вернулась. В поисках ребенка участвовали оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вскоре стало известно, что девушка уехала в соседний город Новокузнецк на шопинг, но предупреждать об этом свою маму не стала. Там же девочка осталась ночевать. Когда же она вернулась в Прокопьевск, ее увидели одноклассники и сообщили об этом педагогу. А та, в свою очередь, в полицию.

- Стражи порядка установили местонахождение девушки. В настоящее время с юной прокопчанкой работают инспекторы ПДН. Противоправных деяний в отношении нее не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках без вести пропавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU