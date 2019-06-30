СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-30T04:00:31+03:00

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Кемеровчане бурно обсуждают фотографию, на которой запечатлен российский флаг. Это флаг примечателен тем, что полосы на нем расположены в неправильном порядке

Удивление и бурное обсуждение в социальной сети вызвал снимок, на котором написан лозунг «Спорт выбирает сильных, мужественных и волевых». По словам автора снимка, такой транспарант размещен возле кадетского училища на улице Красной. Но не слова на лозунге и не место его расположения возмутили кузбассовцев, а два полотнища флага, размещенных с двух сторон от цитаты. Дело в том, что на нем перепутаны полосы, и вместе российского триколора лозунг украшает флаг, который использовался в Польше во время восстания с 1863 по 1865 годы.

Кузбассовцы удивлены российским флагом с неправильными цветами. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Комментаторов возмутило такое небрежное отношение к флагу. «У нас что, флаг России сменили?» - возмущен один из них. А другой пользователь отвечает: «Спорт выбирает смелых, мужественных и волевых! Умными быть необязательно...» Большинство же пользователей соцсети оказалось раздосадовано «неправильным» флагом и предположило, что все всем виноваты рабочие-мигранты, которые и не подозревают, как выглядит российский триколор.

ИСТОЧНИК KP.RU