Видео: кемеровчанин избил женщину во дворе дома

СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-30T05:19:50+03:00

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Ночью 29 июня во дворе общежития на улице Ленина между мужчиной и женщиной случился конфликт. Завершился он настоящим избиением женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717475" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанин избил женщину во дворе дома..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Очевидцы сняли на видео конфликт, который произошел дворе многоэтажки. Здесь мужчина избивал женщину. Полный вариант видео длится больше шести минут, и в течение всего этого времени взрослый крепкий мужик бьет кулаками и ногами женщину, даже когда она падает на землю. Примечательно, что рядом стоят еще двое парней, однако они не вмешиваются в конфликт. Судя по видео, незадолго до этого мужчина и женщина поругались: представительница слабого пола после того, как ее спутник нанес ей несколько ударов, по-своему отомстила ему: ударила по машине. Это вызвало новый приступ ярости у мужчины.

- Парень и девушка были в очень сильном алкогольном опьянении, после избиения, парень сел за руль в нетрезвом виде и уехал, - сообщил автор ролика. - Номер машины не видно.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни были возмущены тем, что автор ролика и соседи по дому не вызвали полицию. Другие же заметили, что помогать в такой ситуации «себе дороже», так как в этом случае внимание дерущегося быстро может переключиться на заступника.

ИСТОЧНИК KP.RU