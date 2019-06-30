2019-06-30T07:32:11+03:00
Происшествия

Кемеровчанка может лишиться свободы из-за перекопанной клумбы

Женщина искала спайс
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина перекопала клумбу из-за закладки с наркотикомЖенщина перекопала клумбу из-за закладки с наркотикомФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Кемерове местная жительница надолго может лишиться свободы из-за перекопанной клумбы. В земле женщина отыскала спрятанный спайс и попалась полицейским.

В полицию поступило сообщение, что в одном из дворов Рудничного района неизвестная женщина перекапывает клумбу с цветами и что-то ищет. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Заметив людей в форме, женщина попыталась скрыться, но не смогла.

Горожанку доставили в отделение – при досмотре в нижнем белье женщины был найден клип-бокс с веществом серо-зеленого цвета.

- Полицейские выяснили, что она приобрела наркотик бесконтактным способом. Так называемая «закладка» с запрещенным веществом была сделана в клумбе, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Экспертиза показала, что в пакетике находился спайс массой два грамма. В отношении 34-летней горожан возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ей грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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