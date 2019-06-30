Кузбассовец купил автомобиль-призрак за 230 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-30T09:20:50+03:00

Кузбассовец оплатил стоимость автомобиля и его доставку из Владивостока, но продавец исчез Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Житель Киселевска купил во Владивостоке несуществующий автомобиль за 231 тысячу рублей. Теперь полицейские ищут продавца-мошенника.

В полицию обратился житель микрорайона Красный Камень. Мужчина рассказал, что увидел в интернете объявление о продаже автомобиля Toyota Crown за 189 тысяч рублей. Он связался с продавцом, чтобы обсудить детали покупки. Тот пояснил, что машина находится во Владивостоке, и на нее есть несколько покупателей. При этом продавец согласился отправить автомобиль кузбассовцу в случае оплаты полной стоимости и доставки. Киселевчанин согласился и перевел деньги на указанный счет.

- После перевода он попытался связаться с продавцом, но тот отключил телефон и удалил объявление с сайта, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции уже выяснили, что номер, с которого общался лжепродавец, зарегистрирован во Владивостоке. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU