Две иномарки разбились в Прокопьевске: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-30T09:52:05+03:00

Девушку-водителя из автомобиля Mazda доставили в реанимацию с травмой головы Кадр: Виктор Савенков

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В Прокопьевске столкнулись автомобили Mazda и Honda CR-X. По словам очевидцев, девушку-водителя доставили в реанимацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717493" frameborder="0"></iframe> ДТП с пострадавшими в Прокопьевске.Видео: Виктор Савенков

ДТП произошло вечером 29 июня в районе улицы Марии Старцевой. В Сети появилось видео последствий аварии. На кадрах видно, что машины серьезно разбиты. Как сообщили очевидцы, девушку-водителя из автомобиля Mazda доставили в реанимацию с травмой головы.

- В другой машине пострадал мужчина. Похоже, перелом грудной клетки, тяжело дышать, жена в норме, ребенок тоже, в кресле детском был! Виновата девушка, говорят, неслась как бешеная, - рассказал прокопчанин Игорь со ссылкой на источник в медицинских кругах.

На месте вари работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU