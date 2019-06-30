Две иномарки разбились в Прокопьевске: есть пострадавшие
В Прокопьевске столкнулись автомобили Mazda и Honda CR-X. По словам очевидцев, девушку-водителя доставили в реанимацию.
ДТП с пострадавшими в Прокопьевске.Видео: Виктор Савенков
ДТП произошло вечером 29 июня в районе улицы Марии Старцевой. В Сети появилось видео последствий аварии. На кадрах видно, что машины серьезно разбиты. Как сообщили очевидцы, девушку-водителя из автомобиля Mazda доставили в реанимацию с травмой головы.
- В другой машине пострадал мужчина. Похоже, перелом грудной клетки, тяжело дышать, жена в норме, ребенок тоже, в кресле детском был! Виновата девушка, говорят, неслась как бешеная, - рассказал прокопчанин Игорь со ссылкой на источник в медицинских кругах.
На месте вари работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU