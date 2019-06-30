2019-06-30T10:21:06+03:00
Происшествия

Кемеровчанин ударил ножом соседа за замечание

Мужчину госпитализировали
Екатерина БОРМОТОВА
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Ножевым ранением закончился конфликт между двумя мужчинами Фото: Даниил МатюхинНожевым ранением закончился конфликт между двумя мужчинами Фото: Даниил Матюхин
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В Кемерове местный житель получил ножевое ранение от мужчины, которому он сделал замечание. Инцидент произошел на ФПК 29 июня.

Во дворе дома №19 на улице Свободы подрались двое мужчин: в результате конфликта один ранил другого ножом.

- Часов в пять-шесть вечера мужчина лет 30-40 лет начал кидать с балкона горшки с цветами, громко ругаясь при этом матом. Потом вроде успокоился. Продолжилось все в девять вечера во дворе. Он стал орать и рвать цветы с клумб. Одному мужчине это надоело, он вышел, чтобы разобраться с соседом. Между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина в белой футболке (который вышел на крики соседа) получил удар ножом, - рассказал очевидец.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Раненого мужчину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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