Кемеровчанин ударил соседа ножом: возбуждено уголовное дело
В Кемерове возбуждено уголовное дело после инцидента на ФПК. Здесь кемеровчанин ударил соседа ножом.
В полиции прокомментировали происшествие, которое произошло вечером 29 июня на улице Свободы. В ходе бытового конфликта кемеровчанин ударил ножом соседа, который сделал ему замечание.
- Подозреваемый в совершении преступления был задержан прибывшим нарядом патрульно-постовой службы. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В полиции отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU