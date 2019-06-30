Кемеровчанин ударил соседа ножом: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-30T12:11:49+03:00

Во время конфликта агрессор был сильно пьян

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В Кемерове возбуждено уголовное дело после инцидента на ФПК. Здесь кемеровчанин ударил соседа ножом.

В полиции прокомментировали происшествие, которое произошло вечером 29 июня на улице Свободы. В ходе бытового конфликта кемеровчанин ударил ножом соседа, который сделал ему замечание.

- Подозреваемый в совершении преступления был задержан прибывшим нарядом патрульно-постовой службы. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. На момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU