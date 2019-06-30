2019-06-30T13:22:29+03:00
Происшествия

Двое кемеровчан погибли в аварии в Новосибирской области

14-летний подросток доставлен в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
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В ДТП погибли 69-летний водитель и 72-летняя пассажиркаВ ДТП погибли 69-летний водитель и 72-летняя пассажиркаФото: Илья СМИРНОВ
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В Новосибирском районе погибли два пенсионера из Кемерова. Также в результате аварии пострадал 14-летний подросток.

ДТП произошло около 11.00 29 июня на автодороге из села Малокрасноярка в село Кыштовка.

- 69-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что 72-летняя пассажирка «Нивы» погибла на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи.

- Еще один пассажир автомобиля – 14-летний подросток – госпитализирован в больницу с переломом руки, сотрясением головного мозга и ушибами. Все пострадавшие в ДТП – жители города Кемерово, - добавили в полиции.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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