Двое кемеровчан погибли в аварии в Новосибирской области
В Новосибирском районе погибли два пенсионера из Кемерова. Также в результате аварии пострадал 14-летний подросток.
ДТП произошло около 11.00 29 июня на автодороге из села Малокрасноярка в село Кыштовка.
- 69-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что 72-летняя пассажирка «Нивы» погибла на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи.
- Еще один пассажир автомобиля – 14-летний подросток – госпитализирован в больницу с переломом руки, сотрясением головного мозга и ушибами. Все пострадавшие в ДТП – жители города Кемерово, - добавили в полиции.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU