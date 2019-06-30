2019-06-30T14:36:15+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 1 июля

Воздух прогреется лишь до +18 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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Рабочая неделя начнется с прохладной погоды и дождейРабочая неделя начнется с прохладной погоды и дождейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в первый день июля. Столбики термометров не поднимутся высоко.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 1 июля, в регионе будет переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди. По востоку области ожидаются ливни, местами гроза и град. Кроме того, утром местами возможна дымка.

Воздух в первый день июля прогреется лишь до +18 градусов, местами – до +23. При этом ожидается ветреная погода с порывами до 14 метров в секунду.

Кемеровчанам большего тепла ждать не стоит. Столбики термометров доползут вверх также до +18. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Ну и не забудьте про зонтики - дождь не обойдет стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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